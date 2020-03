Das heißerwartete Remaster des Wii U-Klassiker The Wonderful 101 hat seinen offiziellen Release-Termin erhalten. PlatinumGames hat nun offiziell bestätigt, dass The Wonderful 101: Remastered hierzulande am 22. Mai 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird. Unsere Freunde aus den USA dürfen sogar drei Tage zuvor bereits am 19. Mai 2020 ran.

Passend zum Release-Termin gibt es auch einen neuen Trailer zum Spiel, den wir euch nicht vorenthalten wollen:

Quelle: Platinum Games