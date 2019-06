Was bereits seit einigen Tagen als Gerücht im Internet kursierte ist nun Realität: The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition erscheint in diesem Jahr für die Nintendo Switch. Wie während der Nintendo Direct bestätigt wurde, wird The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition über alle jemals veröffentlichten Inhalte und Updates verfügen und bietet Spielern damit Zugriff auf die preisgekrönten Erweiterungen „Blood and Wine“ und „Hearts of Stone“.

Der Ankündigungstrailer kann hier angeschaut werden:

In Europa wird das Spiel über Bandai Namco Entertainment in den Handel kommen. Dahingehend kündigte der Publisher soeben auch den Inhalt der Retail-Fassung bekannt gegeben:

Zusätzlich zur Softwarekarte, die den gesamten Inhalt der Complete Edition enthält, wird die Box auch mit einer Reihe von physischen Extras geliefert: Das Kompendium zum Hexenuniversum, eine Karte der Spielewelt und Aufkleber.

Quelle: Nintendo Direct | Bandai Namco Entertainment