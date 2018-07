Telltale Games haben heute den zweiten Trailer von The Walking Dead: Die letzte Staffel veröffentlicht, der einen neuen Einblick in den bevorstehenden Staffelauftakt gibt. Telltale hat außerdem für den 19. Juli eine Live-Gameplay-Demo auf der San Diego Comic-Con angekündigt.

Die erste Episode von Die letzte Staffel wird am 14. August 2018 weltweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereitstehen. Die letzte Staffel wird außerdem später in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen. Zudem wurden weitere Informationen zur Umsetzung der „finalen“ Staffel bekannt. So wird das Spiel erstmals komplett auf deutsch synchronisiert und Vorbesteller auf PS4 und Xbox One erhalten außerdem sofortigen Zugang zu The Walking Dead: The Telltale Series Collection, die alle 19 bereits veröffentlichten Episoden der preisgekrönten Reihe in einem Paket vereint.

Der neue Trailer zu The Walking Dead: Die letzte Staffel

Offizielle Infos zum Spiel von Telltale:

Emotionale, herzzerreißende Geschichte – Begleite Clementine ans Ende ihrer Reise. Während sie sich eine neue Existenz aufbaut, musst du unerwartete Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen leben. AJ wird dir dabei über die Schulter sehen und von deinen Taten lernen.

Mehr Kontrolle, mehr Spannung – Ein neues Schulterkamera-System, mehr Freiheit zur Erkundung detaillierter Umgebungen sowie nicht vorprogrammierte Kämpfe fangen die Ängste eines Lebens in einer Welt, die von den Untoten überrannt wurde, perfekt ein und erschaffen das bisher mitreißendste Spiel im Universum von The Walking Dead.

Beeindruckender neuer Grafikstil – Der völlig neue „Graphic Black“-Grafikstil scheint direkt aus den Seiten der mit dem Eisner Award ausgezeichneten Comicserie zu fließen und erweckt die Welt von The Walking Dead wie nie zuvor zum Leben. Unterstützt 4K-Auflösung und High Dynamic Range auf kompatiblen Geräten.

Quelle: PM Telltale Games