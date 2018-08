Arc System Works und Hidetaka „Swery65“ Suehiro haben die Website zu ihrem neuen Spiel The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories veröffentlicht. Dabei soll es sich um ein Action-Adventure handeln, welches noch in diesem Jahr digital für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheint.

Weitere Informationen zum neuen Spiel des Deadly Premonition-Machers gibt es bislang jedoch nicht. Dafür aber immerhin 3 brandneue Screenshots.