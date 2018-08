Nachdem vor Kurzem die Website zu The Missing, dem neuen Spiel von Swery65, veröffentlicht wurde, gibt es nun erstes Gameplay zum Spiel des Deadly Premonition-Machers.

So wirklich ist zwar noch immer nicht klar, worum es in The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories letztlich gehen wird, aber interessant sieht das Spiel allemal aus. Der Titel wird schon bald für Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch erscheinen.