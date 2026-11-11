Riesen Erfolg für das Nintendo Switch 2-Spiel The Legend of Zelda: Ocarina of Time. In den ersten vier Tagen seit seiner Veröffentlichung am 5. November hat sich das Spiel weltweit mehr als 5,2 Millionen Mal verkauft. Dieser Erfolg beschert Links Reise durch Hyrule den erfolgreichsten Start eines Nintendo-Spiels für Nintendo Switch 2 in Europa und weltweit.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist ursprünglich im Jahr 1998 für Nintendo 64 erschienen. Das klassische Abenteuer wurde für eine neue Ära grundlegend überarbeitet und bietet auf Nintendo Switch 2 neu gestaltete Grafik, einen aufgefrischten Soundtrack und einen modernisierten Spielablauf. Die Spielerinnen und Spieler folgen dem vom Schicksal geleiteten Link auf eine heldenhafte Reise, die ihn durch das Land Hyrule führt und sich über zwei Zeitalter erstreckt.

Quelle: PM Nintendo | © Bild: Nintendo