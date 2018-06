Überraschung: Story DLC „The Champions Ballad“ zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint heute!

Überraschung! Der zweite zusätzliche Inhalt zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint heute. Ein neuer Trailer gibt euch zudem ein paar Einblicke auf das, was euch schließlich erwartet. Wenn ihr die Handlung des DLC abgeschlossen habt, dürft ihr euch zudem auf ein cooles Motorrad freuen!

Trailer

Die Handlung des DLCs befasst sich mit der Hintergrundgeschichte der vier Recken. Die Hauptrolle spielen dabei logischerweise genau jene und Link.

Hier der Trailer:



Quelle