The Legend of Zelda Breath of the Wild – Link ohne Cartoon-Look

Reddit Nutzer Rangers_of_the_North ist durch einen Glitch in The Legend of Zelda Breath of the Wild auf die Möglichkeit gestoßen, Protagonist Link ohne den typischen Cartoon-Look sehen zu können.

Bei der Jagd nach Samen stieß er auf einen interessanten Glitch in der Nähe der Brücke über den Hylia See. Auf der linken Seite des Tores fiel ihm eine seltsame Einwölbung auf, die er sich genauer ansehen wollte. Beim Hereinzoomen stellte er fest, dass sich Links Aussehen auf einmal veränderte – deutlich realistischer.

Auch andere Gegenstände veränderten ihr Aussehen an dieser Stelle, beispielsweise entzündete Waffen, Bomben oder Rüstungen.Zudem wiesen die Feen auf einmal einen coolen Leuchteffekt auf.

Hier seht ihr in einer Bildergalerie die Unterschiede und, wo ihr den Glitch selbst ausprobieren könnt.

