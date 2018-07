Fumito Ueda, Schöpfer des PlayStation-4-Exklusivtitels The Last Guardian hat möglicherweise in seinem Neujahrsgruß ein neues Spiel angeteasert. Um was es sich dabei handelt, ist allerdings noch unklar.

Das auf der offiziellen Website von genDesign veröffentlichte Bild zeigt ein Mädchen auf einem Altar, ein paar Tauben und eine riesige Gestalt am Boden. Wann wir mit dem neuen Spiel rechnen können, ist nicht bekannt.