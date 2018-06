The Elder Scrolls Online Horns of the Reach DLC erschienen

ZeniMax Online Studios haben die Horns of the Reach-Erweiterung und das Update 15 zum Onlinerollenspiel The Elder Scrolls Online auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. The Elder Scrolls Online Horns of the Reach bietet unter anderem zwei riesige neue Verliese.

Falkenring und Blutquellschmiede heißen die beiden neuen Dungeons, die mit der Erweiterung ihren Weg in das MMORPG finden. Außerdem gibt es viele neue Gegenstände zum Sammeln.

Zeitgleich erhält auch das Hauptspiel durch das neue Update 15 einige kostenlose Verbesserungen. So dürft ihr euch beispielsweise mit „Chaosball“ über einen neuen PvP-Schlachtfeld-Spielmodus und eine neue Karte, die Arkane Universität, freuen.

ESO PLUS-Mitglieder können die Erweiterung kostenlos herunterladen. Update 15 steht für alle Spieler ohne Mehrpreis zum Download bereit.