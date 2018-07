The Cycle: Neues Spiel der Spec Ops: The Line-Macher angekündigt!

Neues von den Spec Ops: The Line-Machern: Das Berliner Studio Yager hat das neue Spiel The Cycle angekündigt, welches auf den ersten Blick überraschend gut klingt. Der erste Teaser-Trailer offenbart einen coolen Shooter auf einem außerirdischen Planeten, mit einigen optischen Parallelen Destiny 2 und Horizon: Zero Dawn.

The Cycle -Koop meets Battle Royale



Das Konzept hinter The Cycle klingt äußerst spannend, wenngleich eure Aufgabe denkbar einfach ist: Ihr habt 20 Minuten Zeit, um in einer Runde möglichst viel zu schaffen und am Ende das rettende Shuttle zu erreichen!

Dabei sollen die Aufgaben stark variieren: Einen bestimmten Gegenstand finden, ein hochrangiges Alien ausschalten und dann im Space-Shuttle wieder fliehen. Dabei handelt es sich bei dem Game um ein PvPvE-Spiel, in dem ihr es mit anderen menschlichen Spielern und CPU-Gegnern aufnehmt.

The Cycle spielt auf dem Planeten Fortuna 3, der von abwechslungsreichen Alienrassen bevölkert ist. Der Clou: Während einer Runde sollt ihr auch Allianzen mit anderen Spielern eingehen können, um euch für die Erledigung bestimmter Aufgaben zusammenzuschließen. Habt ihr keinen Bock mehr auf das Teamwork, könnt ihr eure Partnerschaft schnell wieder lösen und das Feuer auf euren Ex-Freund eröffnen.

Und was hat das Ganze jetzt mit Battle Royale zu tun? Das wissen die Macher von The Cycle selbst noch nicht so genau. Derzeit denkt man darüber nach, die Plätze im rettenden Shuttle zu begrenzen. Wenn nur der beste Spieler der rundenbasierte Shared World entkommen kann, werden zumindest Anleihen von PUBG oder Fortnite sichtbar. Insgesamt 20 Spieler sind in einer Runde unterwegs.

Viele Entscheidungen seien laut Yager derzeit noch nicht final und man hofft auf Feedback der Fans, um am Ende die bestmögliche Spielerfahrung zu liefern.

Einen Alpha-Test zu The Cycle wird es in Kürze für den PC geben, für den ihr euch an dieser Stelle registrieren könnt. Eine Umsetzung für Konsolen soll zu einem nicht näher genannten späteren Zeitpunkt erfolgen.