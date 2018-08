The Crew 2 – Alles was ihr zur Closed Beta wissen müsst!

Ladies and gentlemen: Start your engines! Ubisoft kündigt die Closed Beta zum Open-World-Racer The Crew 2 an. Wir haben für euch alle Infos zusammengetragen.

The Crew 2 Closed Beta

Rennspiel-Fans aufgepasst: Ubisoft lädt zur The Crew 2 Closed Beta, die am 31. Mai um 10 Uhr beginnt und bis zum 4. Juni um 10 Uhr läuft. Über die offizielle Website zum Spiel könnt ihr euch für den Beta-Test registrieren, welcher auf PlayStation 4, Xbox One und PC stattfindet.

– Zugang: Nur auf Einladung

– Plattformen: PS4, Xbox One, PC (Uplay)

– Zeit: 31. Mai bis 4. Juni, ab 10 Uhr MESZ

– Vorab-Download: 29. Mai, ab 10 Uhr MESZ

– Offizieller Livestream: 30. Mai, ab 18 Uhr MESZ https://www.twitch.tv/thecrewgame

Alle Teilnehmer werden in der Lage sein, über das Beta-Portal bis zu 3 Ubisoft-Freunde einzuladen, die auch an der Closed-Beta teilnehmen können.

Alle Teilnehmer an der The Crew 2 Closed Beta schalten eine besondere Belohnung für das Spiel frei. Damit ihr mit Stil fahren könnt, spendiert euch der Ubisoft-Club eine exklusive Lederjacke, die ihr ab dem 29. Juni in eurem Spielinventar finden könnt!

Was erwartet euch in der Beta?

In der The Crew 2 Closed Beta stehen folgende vier Disziplinen zur Auswahl: Street Race, Rally Raid, Powerboat und Aerobatics laden zu spannenden Rennen zu Land, zu Wasser und in der Luft ein. Zudem könnt ihr die ersten Stufen des neuen Fortschrittsystems erklimmen.

Dank des neuen Blitzwechsel-Features werden die Fahrzeuge in The Crew 2 zu Transformers: Per Knopfdruck wird aus eurer Karre kurzerhand ein Speedboot oder ein Flugzeug.

In der The Crew 2 Closed Beta gibt es keine Beschränkungen für all jene, die gerne umherstreunen! Ihr könnt die gesamte offene Welt erkunden und das ohne jedes Hindernis und ohne Ladezeiten. Schnappt euch euer bevorzugtes Fahrzeug, durchquert die USA alleine oder mit Freunden und teilt eure besten Reiseerlebnisse unter dem Hashtag #TheCrew2!

Vergesst nicht, die Blitzwechsel-Funktion zu nutzen. Wechselt augenblicklich zwischen Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen und erlebt so an all euren bevorzugten Wahrzeichen unvergessliche Momente!

Egal ob ihr Fan von Motorrädern, Supercars, Booten oder Flugzeugen seid, in der Closed Beta kommt ihr auf eure Kosten, da ihr die Möglichkeit habt, alle Fahrzeuge aus dem The Crew 2-Line-up freizuschalten und im Freien Fahren zu steuern!