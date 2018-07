Gearbox gibt bekannt, dass die Spielesammlung The Banner Saga Trilogy noch im Sommer auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Bislang wurde die Sammlung der drei Spiele lediglich für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt und wird dort am 26. Juli erscheinen. The Banner Saga Trilogy Nintendo Switch wird voraussichtlich auch als Retail-Fassung erscheinen.

Die ersten beiden Spiele wurden in den vergangenen Monaten bereits im eShop veröffentlicht, The Banner Saga 3 wird ebenfalls am 26. Juli erscheinen. Wann die Trilogie auf Nintendos Hybridkonsole erscheinen wird, verrät Gearbox allerdings noch nicht.

The Banner Saga handelt von den Dredge – einer kriegerischen Rasse, die die Menschen verachtet, angeführt von Bellower, einem fast unbesiegbaren Dredge, der sie in den Krieg führt. Ein umherziehender Trupp aus Kriegern, Flüchtlingen und Varls (eine riesenähnlichen Rasse) versucht, die Dredge zu bekämpfen und eine Schwachstelle bei ihrem Anführer Bellower zu finden.