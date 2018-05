Testbericht: Pokémon Sonne & Pokémon Mond

Das Jahr 2016 markierte für die Pokémon-Reihe einen ganz besonderen Meilenstein. Über zwanzig Jahre wuseln die beliebten Taschenmonster seit ihren ersten Abenteuern Pokémon Rot und Pokémon Blau in der Videospielwelt umher und können sich weiterhin größter Beliebtheit erfreuen. Dennoch wurde den Pokémon-Rollenspielen immer wieder der Vorwurf gemacht, dass sie zu wenige Innovationen bieten und stets auf das gleiche Erfolgsrezept setzen. Diesem Kritikpunkt widmeten sich nun die Entwickler mit Pokémon Sonne & Mond. Zahlreiche Neuerungen, kreative Ansätze und eine gänzlich neue Spielwelt wurden versprochen, ohne dabei die Wurzeln der Erfolgsreihe aus den Augen zu verlieren. Wir haben uns in das neue Abenteuer gestürzt und verraten euch, ob den Versprechungen auch Taten gefolgt sind.

Pokémon Sonne & Mond: Willkommen in der Alola Region

Mit Pokémon Sonne & Pokémon Mond steht die nunmehr 7. Generation der Pokémon-Rollenspiele an. Diesmal verschlägt es uns auf die Alola-Inselwelt, einer von Hawaii inspirierten Inselgruppe. Gerade erst mit Sack und Pack aus Kanto angereist beginnt unser Abenteuer direkt in den ersten Spielminuten. Wie ihr von dem „junggebliebenen“ Pokémon-Professor Kukui erfahrt, dürft ihr euch über euer erstes eigenes Pokémon freuen, welches euch vom Inseloberhaupt Hala persönlich übergeben werden soll. Da dieser jedoch nicht den Weg bis zu eurem neuen Zuhause angetreten ist, müssen wir den stets gut gelaunten Herren selber ausfindig machen.

Hierbei durchlaufen wir das Tutorial, welches uns mit den Spielmechaniken der Reihe vertraut macht und Einsteigern den Spielbeginn erleichtert. Dabei bekommen wir auch erste Einblicke in die durchaus unterhaltsame Story des Spieles spendiert, die sich diesmal wirklich ins Zeug legt und nach einigen Spielstunden an den Handheld fesselt. Ein weiterer Aspekt den viele Serienvorgänger stiefmütterlich behandelt hatten – sehr gut GameFreak!

Auch die Spielwelt lässt uns staunen: Alola wirkt unglaublich lebendig und detailverliebt. Überall lassen sich Pokémon entdecken und die Charaktere wirken glaubwürdiger denn je. GameFreak hat sich in Sachen Präsentation in Pokémon Sonne und Mond tatsächlich fast schon neu erfunden und legt mit den beiden Rollenspielen kräftig zu. Besonders gelungen empfanden wir das „Urlaubsflair“ der Alola-Region. Alle Charaktere wirken locker und haben witzige Sprüche auf den Lippen, die zu dem entspannten tropischen Setting passen.

Die Qual der Wahl

Sind die ersten Schritte gemacht folgt wie so oft die Qual der Wahl aller Pokémon-Trainer. Hala stellt euch die drei Starter-Pokémon Flamiau (Feuer), Bauz (Pflanze) und Robball (Wasser) zur Auswahl, um euer Abenteuer in der wunderbaren Inselwelt zu beginnen. Doch wie bereits angedeutet, läuft in Alola vieles anders ab als in den zuvor in der Pokémon-Reihe besuchten Gefilden. In der abwechslungsreichen Region geht es für euch auf eine sogenannte Inselwanderschaft. Eure Hauptaufgabe ist es nicht wie in den bisherigen Pokémon-Editionen acht Arenen aufzusuchen und deren jeweiligen Leiter herausfordern, sondern Inselprüfungen zu meistern, um an selbigen zu reifen und den Weg zum jungen Erwachsenen zu erleben.

Die drei Starter-Pokémon aus Pokémon Sonne & Mond:

Auf eurer Inselwanderschaft stellen sich bekannte Hindernisse in den Weg. So darf natürlich auch das obligatorische Antagonisten-Team im Form des „Team Skull“ nicht fehlen. Die Rüpel wollen sich mit aller Gewalt andere Pokémon unter den Nagel reißen und agieren dabei ziemlich rüpelhaft. Insgesamt wirken Pokémon Sonne und Pokémon Mond nicht so aufgeblasen wie die Vorgänger. Diesen Aspekt empfinden wir als positiv, da man so tiefer in die Geschichte der Titel eintaucht und die Charaktere Schätzen und Lieben lernt.

Auch beim Spielverlauf gibt es wie bereits angedeutet Veränderungen. Pokémon-Arenen gibt es nicht mehr. Deren Platz haben nun die Inselprüfungen eingenommen. Am Ende einer jeden Prüfung müsst ihr euch immer mit einem sogenannten Herrscher-Pokémon messen. Diese Zeitgenossen sind besonders starke Pokémon, die in den Kämpfen weitere Pokémon herbeirufen können, um euch das Leben schwer zu machen. Zusätzlich wollen auf eurem Weg auch diverse Insel-Oberhäupter bezwungen werden, die quasi das Gegenstück zu den Arenaleitern darstellen.

Die neue Macht der Trainer: Z-Kristalle

Während in den letzten Pokémon-Episoden die neuen Mega-Entwicklungen in den Fokus gerückt sind, kehrt GameFreak diesen in den beiden neuen Episoden den Rücken zu und führt die Z-Attacken ein. Dies sind besonders starke Angriffe, die einmal pro Kampf genutzt werden können. Voraussetzung hierfür sind die passenden Z-Kristalle, die ihr im Spielverlauf unter anderem für das Erfüllen der Inselprüfungen erhaltet. Für jeden Pokémon-Typ gibt es einen speziellen Kristall, die unabdingbar sind, um die mächtigen Angriffe zu entfesseln.

So schön die Angriffe auch anzusehen sind, einen Haken besitzen die Z-Angriffe dennoch. Die ziemlich langen Animationen nerven nach einiger Zeit nur noch, sodass man auf den Einsatz der Spezialangriffe verzichtet. Da der Schwierigkeitsgrad gewohnt seicht ausgefallen ist und ein gutes Pokémon-Team vor nicht allzu große Herausforderungen stellt.

Die Eingangs erwähnten Mega-Entwicklungen sind im übrigen auch noch mit an Bord, jedoch gibt es im Vergleich zu Pokémon X und Y sowie Omega Rubin und Alpha Saphir keine weiteren Pokémon diese Entwicklungsmöglichkeit.

Gewohntes Terrain mit neuen Ideen

Neben den bisher angesprochenen Neuerungen bieten Pokémon Sonne und Pokémon Mond natürlich auch altbekannte Spielelemente. Die Kämpfe laufen natürlich weiterhin nach dem altbekannten Prinzip ab. In rundenbasierten Angriffen setzen wir uns gegen wilde Pokémon oder die Taschenmonster anderer Trainer zur Wehr. Dabei greift wie gewohnt das Schere-Stein-Papier-Prinzip, welches auf den Elementklassen der Pokémon beziehungsweise deren Angriffen aufbaut. Dabei gilt das altbekannte Muster Feuer ist gut gegen Pflanze, Wasser gut gegen Feuer und so weiter und so fort.

Auch bei den Taschenmonstern erwartet euch ein gelungener Mix aus bekannten Gesichtern und rund 70 Neuzugängen, die durchweg als gelungen bezeichnet werden können und exzellent zum Setting passen. Eine witzige Designentscheidung der Entwickler lässt sich bei dem Design einiger bekannter Pokémon finden. So haben Pokémon wie Rattfratz, Sandan oder auch Kokowei ihr Erscheinungsbild an die tropische Region angepasst und sorgen dafür für frischen Wind im Spiel.

Ebenfalls als gelungen lässt sich das Super-Spezialtraining bezeichnen. Hier könnt ihr die Basiswerte eurer Pokémon weiter erhöhen, was sich in brenzligen Situationen bezahlt macht, da eure Schützlinge dann in brenzligen Situationen passend agieren und harte Angriffe besser wegstecken können. Es zahlt sich also mehr als aus eine gute Bindung zwischen Trainer und Pokémon einzugehen.

Aufatmen dürfen diesmal auch alle Gegner der lästigen VM’s. Diese sind nun dank des neuen PokéMobil überflüssig. Mit Hilfe dieses Gerätes könnt ihr im Spielverlauf Pokémon mit speziellen Fähigkeiten herbeirufen. So könnt ihr mit Glurak fliegen, auf Lapras surfen oder mit Tauros reiten. Für uns eine sehr sinnvolle Entscheidung, da ihr so euer Team ohne Einschränkungen auf die aktuellen Erfordernisse an das Gelände zusammenstellen könnt.

Tolle Präsentation mit Abstrichen

Wir haben die Präsentation von Pokémon Sonne & Mond ja bereits positiv innerhalb dieses Testberichtes erwähnt. Man muss ganz klar sagen, dass die beiden Spiele die bisher wohl stimmigsten Serienteile sind. Alles wirkt aus einem Guss und greift ineinander. Sei es nun das Gameplay mit all seinen Neuerungen oder eben die deutlich verbesserte optische Aufbereitung des Abenteuers. Noch nie war ein Pokémon-Spiel mit so viel Liebe zum Detail ausgestattet wie das Inselabenteuer auf Alola. Erstaunlich ist dabei auch die Anzahl an Zwischensequenzen, die die Entwickler in das Spiel implementiert haben, welche dem gesteigerten Ambitionen der Entwickler nochmals Nachdruck verleihen und in diesem Umfang zuvor in keinem Pokémon-Spiel zu sehen waren.

Dennoch ist nicht alles gold was glänzt. Denn auch bei Pokémon Sonne & Mond gibt es Ecken und Kanten, an denen wir uns gestoßen haben. So scheinen die Handhelds der 3DS-Familie mit beiden Spielen an ihre Grenzen zu gelangen. So gibt es keinerlei 3D-Effekte im Spiel. Auch die Kämpfe laufen komplett ohne den Tiefeneffekt ab. Auch die Bildrate macht hier und da in hektischen Situationen innerhalb der Kämpfe nicht immer den besten Eindruck, sodass kleinere Ruckler spürbar sind.

Fazit:

Pokémon Sonne & Mond sind für mich persönlich die stärksten Pokémon-Spiele seit langem. Noch nie hat sich ein Spiel der Reihe so stimmig und in sich geschlossen angefühlt wie die beiden neuen Abenteuer. Game Freak hat der Serie mit cleveren Ideen endlich neue Impulse verleiht und bringt die Rollenspiele so endlich voran. Sicherlich sind die Spiele immer noch viel zu einfach und auch die technische Leistungsfähigkeit des 3DS sorgt hier und da für kleinere Einschränkungen. Insgesamt werdet ihr in Pokémon Sonne und Mond aber locker um die 50 Spielstunden euren Spaß haben, der nach dem Abschluss der Story noch längst nicht zu Ende ist. Dank Mehrspieleroptionen und den neuen Vier-Spieler-Battle gibt es einiges zu tun und erleben. Pokémon Sonne und Mond sind definitiv eines der ganz großen Nintendo 3DS-Highlights, die in keiner vernünftigen Sammlung fehlen sollten!

