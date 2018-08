Mit Digimon World: Next Order geht der Kampf um das Schicksal der Digiwelt in die nächste Runde. Im Folgenden Testbericht, wollen wir euch zeigen, ob sich die erneute Reise in die Digiwelt lohnt.

Der Kern des Spiels – die Stadt

Die Story des Spiels ist schnell erklärt. Dementsprechend bedrohen bösartige Machinedramons die Digiwelt. Als Held seht ihr dabei natürlich nicht tatenlos zu und versucht dies abzuwenden.

Nach einem kleinen und kurzen Prolog wo wir kurz unsere Kräfte mit einem feindlichen Digimon messen und unseren Charakter + Namen auswählen, finden wir uns schließlich in der Stadt der Digiwelt wieder.Allerdings stehen hier anfangs noch nicht so richtig viele Gebäude. Dementsprechend gibt es eine Toilette, einen Trainingsraum, einen Futterstand, einen Spielplatz und das Hauptgebäude. Im Letzteren erwartet uns das Digimon Jijimon, welches uns vor den Vorfällen erzählt und uns durch unser Abenteuer leitet.

Im Anschluss kommen wir dann dazu, dass wir uns endlich für zwei Digimon entscheiden können. Jijimon wird euch verschiedene Digieier zur Verfügung stellen. Damit ihr auch ungefähr wisst, zumindest jene die mit Digimon was anfangen können, werden die ersten beiden Digitationen (Evolutionsstufen) in kleinen Pixelbildern angezeigt.

Sobald man sich für seine beiden Partner entschieden hat, kann man sich bei den umliegenden Digimon in der Stadt Informationen über den Spielverlauf holen. Beispielsweise erklärt eines, was es mit den unterschiedlichen Statusbildern eurer Partner auf sich hat – dazu später mehr.

Noch am Anfang eures Abenteuers geht es dann schließlich erst mal darum euer Babylevel-Digimon auf das Rookie-Level zu bringen. Folglich begeben wir uns in das Gym. Wir melden unsere Digimon zum Training eines bestimmten Statuswertes an und mit einem simplen Rouletteminispiel entscheiden wir über die Menge der vergebenen Punkte. Hat ein Digimon ein entsprechendes Alter und/oder eine bestimmte Menge eines Attributs erreicht, so wird es digitieren (entwickeln).

Nachdem wir unsere erste Trainingsstunde abgeschlossen haben, unsere Digimon auf dem nötigen Level sind, können wir uns aus der Stadt begeben. Um diese Stadt schließlich beim Aufbau zu helfen, werden wir in der Open-World des Spiels immer wieder auf Digimon treffen, welche für uns die ein oder andere Nebenquest haben. In den meisten Fällen werden die Auftraggeber nach Abschluss der Nebenquest in die Stadt gehen und sich dort ausbreiten. Einer der motivierensten Punkte des Spiels, ist nämlich der Stadt beim Wachsen zu zusehen.

Alte Bekannte – neue Freundschaften

Im laufenden Spielverlauf, während wir durch die Story gelotst werden, werden wir den ein oder anderen alten Bekannten treffen. Damit meine ich Charaktere, welche schon in anderen vorherigen Teilen ihre Auftritte gehabt haben. Unteranderm gibt es aber auch eine ganze Stange an unterschiedlicher Digimon. Demnach werden Fans der Reihe sicher auf ihre Kosten kommen.

Die Pflege des Digimons

Die Pflege für die Digimon in dem Spiel ist ein zweischneidiges Schwert, so ist es durchaus motivierend, kann aber unter Umständen auch zum Kritikpunkt werden. (Dazu später mehr!)

Ein wichtiger Bestandteil des Spiels ist es, ähnlich wie bei den damaligen beliebten Tamagotchi, sein Digimon zu pflegen und sich mit ihm zu beschäftigen. Beispielsweise kommt es vor, dass euer Digimon Nahrung braucht oder erschöpft ist. Nahrung bekommt ihr beim täglichen Lieferanten in der Stadt, oder aber auch in Form von Pilzen und anderen Sachen auf eurer Reise. Wenn ein Digimon im Gym trainiert ist es nach einigen Einheiten erschöpft. Folglich müsst ihr euer Digimon im naheliegenden Bett zur Ruhe legen. Zumeist klappt dies auch weit besser, als es noch bei früheren Teilen der World-Reihe der Fall war. Auch die Toilette spielt eine wichtige Rolle im Leben eines Digimon.

Die Beschwerden eures Partners werden durch kleine Bildchen über den Köpfen der Digimon angezeigt. Wenn euer Digimon das stille Örtchen aufsuchen muss, ist dieses beispielsweise mit einem pinken Häufchen angezeigt. Hat euer Digimon Hunger ist es beispielsweise eine Fleischkeule und so weiter.

Es kann mal vorkommen, dass ihr euer Digimon nach bestimmten Aktionen loben oder ausschimpfen könnt. Dementgegen habt ihr aber auch die Wahl dies zu ignorieren. Die jeweilige Zufriedenheit, Erschöpfung oder Darmentleerungsnot wird durch angezeigte Balken symbolisiert. Je nachdem, wie ihr euch um eure Digimon kümmert, schaltet ihr neue Details zu ihren Digitationen frei. Euer Digimon kann sich nämlich ab einer gewissen Evolutionsstufe nicht mehr nur in eine Form weiterdigitieren. Beispielsweise müsst ihr einen bestimmten Wert an Stärke haben um XY-mon zu bekommen. Anfangs sind diese Werte noch verschleiert, mit der richtigen Pflege werden die Anforderungen dann nach und nach offen gelegt und können im Menü abgerufen werden.

Der Lebenszyklus

Der Lebenszyklus eines Digimons ist nicht sonderlich lang. Was ansich eine gute Sache ist, da ihr wahrscheinlich nicht direkt beim ersten Mal die Traumdigitation bekommen werdet. Irgendwann wird euer Digimon sterben und ihr habt die Möglichkeit eure Partner erneut großzuziehen. Dieses Mal sind sie stärker und ihr habt hoffentlich die passenden Daten für die Digitationen sammeln können.

Auch hier ist aber leider nicht alles toll, aber auch dazu später bei den Kritikpunkten.

Ein prinzipiell interessantes Kampfsystem

Das Kampfsystem von Digimon World: Next Order ist wie folgt. Im Grunde genommen agieren eure Kampfpartner fast selbstständig. Ihr habt lediglich anfangs die Wahl der Taktik und könnt ihnen durch Befehle verständig machen Spezialaktionen oder Kombo-Angriffe durchzuführen. Auch Items könnt ihr euren Digimon während des Kampfes geben. Eure Digimon bewegen sich ansonsten völlig selbstständig und eurer entsprechenden Taktik entsprechend.

Das Kampfsystem klappt auch soweit ganz gut, lediglich ein paar Aussetzer der KI sind hier zu verzeichnen. Dementsprechend kann es vorkommen, dass unser Digimon mal dazu neigt lieber einen frischeren Gegner anzugreifen, als den, welcher bereits fast besiegt ist.

Eine nicht ganz so schöne Digiwelt (Kritik)

Hier gibt es leider leider so einige Dinge die mir persönlich nicht gefallen haben.

Die Fehler der KI habe ich oben schon angesprochen und müssen hier nun nicht weiter durchgekaut werden. Es kann durchaus nervig sein, wenn man einen Kampf verliert, weil die Partner nicht schlau genug agieren.

Der Lebenszyklus ist zwar nett angesetzt und bietet auch den ein oder anderen Vorteil. Doch muss man auch sehen, dass irgendwann das lieb gewonnene Digimon, welches man immer haben wollte, den Löffel abgibt. Anschließend heißt es dann wieder das kleine Baby erneut aufziehen, wieder müssen wir uns Zeit nehmen ins Gym zu gehen und dieses zu trainieren.

Demzufolge kommen wir zu dem Trainingskritikpunkt. So haben wir ein kleines Minigame in Form eines Roulettes, doch so richtig innovativ ist das nicht. Auf Dauer ist es sogar etwas nervig, wenn wir im Training sind und nach zwei Einheiten das stille Örtchen oder das Bett aufsuchen müssen. Um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, die Pflege der Digimon macht schon Spaß, doch wäre einbisschen weniger Einfluss von Tamagotchi beim Training wünschenswert gewesen.

Bevor ich zu meinem Fazit und der Kritik in der Technik komme, wäre da noch die flache Story. Da hat Digimon World: Next Order nicht viel zu bieten, ebenso in der Erstellung des Charakters.

Kritik aus der technischen Sicht

Auch aus technischer Sicht macht Digimon World: Next Order nicht den besten Eindruck. Man merkt dem Spiel doch durchgängig an, dass es sich hierbei optisch um eine Portierung der PlayStation Vita handelt. Die Spielwelt des Spiels ist wirklich groß, sie ist weitläufig und eigentlich auch bunt und lebendig gestaltet. Es gibt viele Nebenquests und abwechslungsreiche Areale die zu Erkundungstouren einladen. Dennoch wird hier Potenzial verschwendet.

Folglich laufen wir eigentlich immer nur von A nach B. Das Spiel gibt uns keine Anreize mal abseits des Weges auf die eingeladene Erkundungstour zu gehen. Hinzukommen die langgezogenen Wege und das einschläferne Tempo in welchem das Spiel abläuft.

Auch im Punkto Ton und Sprache macht Digimon einiges richtig, aber auch einiges falsch. Zwar ist es schön, dass man die japanische Original-Tonspur hat, doch wirken die englischen Dialoge langweilig gesprochen, was keineswegs der Atmosphäre gut tut. Lobend muss man aber erwähnen, dass es wenigstens deutsche Texte gibt, was auch kein Garant ist bei einem Digimon Spiel.

Fazit:

Ach was habe ich mich als Anime-Fan auf das Spiel gefreut. Mein Digimonherz ist nicht enttäuscht worden und würde sogar noch bei der Wertung einen Punkt draufsetzen. Aus neutraler Sicht hingegen hat Digimon World: Next Order diesen einen Punkt um auf die sieben zu kommen aber nicht verdient.

Digimon World: Next Order glänzt mit der Stadt, welche man wachsen sehen kann. Auch die Anzahl an Digimon ist wirklich gigantisch.Ebenso hatte ich mit der Pflege und den Digitationsmöglichkeiten einen motvirierenden Spaß gehabt.



Die Spielwelt ist für ihre Verhältnisse wirklich liebevoll gestaltet, doch kommt leider zu wenig zum Einsatz. Technisch ist es leider auch nicht auf der Höhe der Zeit.

Dennoch werden knallharte-Fans auf ihre Kosten kommen. Allen anderen würde ich bei der Suche auf ein fernöstliches Open-World-RPG aber aufgrund des wahrscheinlich fehlenden Hintergrundwissens abraten.

Vielen Dank an Bandai Namco für die freundliche Bereitstellung des Testmusters!