Gute Nachrichten für Fans und Käufer von The Walking Dead – The Final Season. Nach dem Aus von Teltale Games sah es lange so aus, als würden Fans und Spieler das Ende der Geschichte um Clementine nie erfahren. Doch das Episodenspiel scheint gerettet. Niemand geringeres als der Walking Dead Schöpfer Robert Kirkman ist indirekt an der Rettung beteiligt.

Skybound Games stelt The Walking Dead – The Final Season fertig

Er ist nämlich der Gründer von Skybound Entertainment. Zu diesem Unternehmen gehört das Games Studio Skybound Games. Eben jenes Studio kündigte auf Twitter an eine Einigung mit Teltale erzielt zu haben und The Walking Dead – The Final Season nun um die zwei noch ausstehenden Episoden erweitern zu wollen. Für Fans und ehemalige Teltale Mitarbeiter gleichermaßen gut: Man hofft hierbei auf das alte Team zurückgreifen zu können, welches bei Teltale seine Jobs verlor. Dies könnte auch den schwelenden Rechtsstreit um die plötzliche Kündigung der Mitarbeiter etwas besänftigen.

We’re SO happy to announce that we’ve reached a deal with @telltalegames that will allow Skybound to continue #TheWalkingDead: The Final Season! Let’s wrap up Clem’s story right! More details to come soon. pic.twitter.com/ShyREw65iq — Skybound Games (@skyboundgames) 7. Oktober 2018

Eine gute Lösung für die Fans

Gut wäre diese Lösung vor allem für die Fans. Setzt man die Mitarbeiter ein, die von vorn herein am Spiel gearbeitet haben, dann würde dies bedeuten, dass keiner Sorge haben muss das Ende von Clementine könnte anders aussehen, als ursprünglich gehofft. Für Skybound Games ist dies gleichermaßen ein großer Schritt. Nie zuvor hatte das Studio eigene interne Entwickler im Einsatz um Spiele zu veröffentlichen. Mit The Walking Dead – The Final Season hat man sich ein Projekt geschnappt, welches dank ausreichender Fanbase gute Chancen hat zum Erfolg zu werden. Und wer weiß, vielleicht bricht es ja sogar bisherige Rekorde. Gerade jetzt, wo jeder weiß es ist die vermutlich letzte Chance eine Teltale Story zu erleben. Ich persönlich würde es dem Spiel wünschen. Wie viele fiebere auch ich seit Staffel 1 mit Clementine mit.