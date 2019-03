Teaser-Trailer könnte Borderlands 3 ankündigen

Auf der PAX East wurde ein Teaser-Trailer gezeigt, welcher tatsächlich einen neuen Teil von Borderlands ankündigen könnte. Zwar ist kein Gameplay in diesem vorhanden, dennoch dürfte er viele Fans der Reihe erfreuen. Der Trailer zeigt viele Charaktere in Form von Skulpturen. Ob es sich bei Borderlands 3 um ein Sequel oder ein weiteres Prequel handelt, bleibt zudem abzuwarten. Weiteres werden wir höchstwahrscheinlich am 28. März im Gearbox PAX East Stream erfahren. Dieser startet nach unserer Zeit um 19 Uhr.

Hier der Teaser:

Im Trailer sieht man alte, wie auch neue Charaktere aus dem Borderlands-Universum. So sieht es ganz so aus, als wenn Lilith, Brick und Mordecai ebenfalls wieder mit von der Partie sind.

Quelle