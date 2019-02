Am 21. Mai 2019 darf Sonic mit seinen Freunden in dem Fun-Racer Team Sonic Racing wieder Vollgas geben. SEGA hat nun ein neues Video zum Spiel veröffentlicht, in dem die Entwickler auf die Erstellung des Soundtracks zum Rennspiel eingehen.

Der Fun-Racer wird am 21. Mai 2019 offiziell für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 in Europa erscheinen. Unsere Vorschau zum Spiel könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: SEGA