Super Street: The Game – Neues Gameplayvideo veröffentlicht

Die niederländischen Entwickler Team6 Game Studios und Publisher Lion Castle Entertainment präsentieren ein neues Gameplayvideo zum kommenden Rennspiel Super Street: The Game. Das neue Video rückt die Fahrphysik, das umfangreiche Schadensmodell und die Tuning-Möglichkeiten in den Fokus.

In dem anschaulichen Video seht ihr, wie es aus einer schrottreifen Rostlaube ein voll aufpimpter Sportwagen wird und wie sich die Karre dann auf der Straße macht. Da der Racer auf offizielle Lizenzen verzichtet, dürft ihr euch auf ein umfangreiches und enorm detailliertes Schadensmodell freuen.

Super Street: The Game erscheint am 04. September für Xbox One und PlayStation 4. Das klassische Arcade-Rennspiel basiert auf dem Street Racer-Magazin, welches sich in der Tuning-Szene großer Bekanntheit erfreut.