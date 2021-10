Lange wurde spekuliert: Nun ist es offiziell! Sora aus der Kingdom Hearts-Reihe ist der finale Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate für Nintendo Switch. Der Held aus den Action-Rollenspielen von Square Enix wird am 19. Oktober 2021 erscheinen und mitsamt einer neuen Stage sein Debüt in dem Prügelspiel feiern.

Die gesamte Präsentation rund um die Ankündigung von Sora, könnt ihr hier noch einmal miterleben:

Quelle: PM Nintendo | Nintendo DE auf Youtube