Super Smash Bros Ultimate Download Größe bekannt!

Im Dezember steht uns eines der größten Switch-Highlights des Jahres ins Haus. Nintendo Japan hat nun die Super Smash Bros Ultimate Download Größe bekanntgegeben, haltet also besser schon mal eure SD-Karten bereit. Aus dem japanischen eShop geht hervor, dass der Super Smash Bros Ultimate Download satte 16 GB groß sein wird.

Super Smash Bros Ultimate beinhaltet alle Kämpfer, die jemals in einem Ableger der Reihe zu sehen waren. Diesmal ist auch Ridley, der Erzfeind von Samus in Metroid, mit von der Partie. Ein Kämpfer, den sich viele Fans sehnlichst gewünscht haben. Ridley ist vier Meter groß und damit größer als die meisten anderen Kämpfer. Ähnlich wie bei Fox kann er mit der Spezialfähigkeit nach oben in alle Richtungen fliegen, während sein Spezialangriff ein mächtiger Feuerball ist.

Unsere Gameplay-Eindrücke aus dem neuen Smash könnt ihr in unserem Eventbericht des Nintendo Post E3 Events in Frankfurt nachlesen.