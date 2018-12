Frohe Kunde zum Fest für Nintendo. Der Nintendo Switch-exklusive Prügelhit Super Smash Bros. Ultimate ist direkt zum Start ein echter Verkaufshit. Wie Nintendo Deutschland nun via Pressemeldung verkündete, hat sich das Beat’em Up so schnell verkauft wie kein anderes Spiel für eine stationäre Nintendo-Konsole. Somit ist der Titel das am schnellsten verkaufte Spiel, das jemals für eine Nintendo-TV Konsole in Deutschland und Europa erschienen ist.

Folglich übertreffen die Verkaufszahlen zum Release auch die von anderen Hits wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey oder auch Pokémon Let’s Go Pikachu & Evoli. Wie Nintendo bestätigte, waren die Gesamtverkäufe des Prügelspiels um 30 Prozent höher als bei Mario Kart Wii, welches seit seinem Erscheinen weltweit ganze 37 Millionen Mal über die Ladentheke wandern konnte. Eine gute Basis für einen langfristigen Erfolg ist somit gegeben.

Nintendo nutzt bei der Ermittlung der Verkaufszahlen von Super Smash Bros. Ultimate die internen Verkaufszahlen für die ersten drei Verkaufstage, die sowohl die Einzelhandelsversion, die eShop-Version und die Bundle-Version des Titels umfassen.

Quelle: Nintendo Deutschland