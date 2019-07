Super Monkey Ball Banana Blitz HD wird offiziell erscheinen

Vor kurzem haben wir über eine wage Ankündigung eines neuen Super Monkey Balls berichtet. Jetzt ist diese wage Ankündigung wohl tatsächlich Realität geworden und Super Monkey Ball Banana Blitz HD wurde offiziell für Nintendo Switch, Xbox One, Steam und PlayStation 4 bestätigt.

Bestätigt wurde das Spiel übrigens in der Famitsu und der Twitter-User Nibellion zeigt in einem Tweet neue Bilder zu dem HD re-release:

First look at the new Super Monkey Ball game, coming to Nintendo Switch, PS4 and Steam on October 31 (in Japan at least)https://t.co/jlBDaeClby pic.twitter.com/0cyobrqyr6

