Super Mario Odyssey – Luigi’s Balloon World erscheint noch diese Woche

Das Update 1.2.0 für Super Mario Odyssey, inklusive Luigi’s Balloon World, steht nun zum Download bereit. Das hat Nintendo Amerika soeben auf Twitter bekanntgegeben.

A free update for #SuperMarioOdyssey that adds Luigi’s Balloon World, the new minigame available after finishing the main story, is now available! pic.twitter.com/B9rTdgaxye

