Solltet Ihr auf der Suche nach neuen Levels für Super Mario Maker 2 sein, bietet euch Team17 und Playtronic Games drei Eigenkreationen an. In einem Tweet gaben sie die Codes bekannt. Team17 ist das Studio welches hinter den Titeln wie My Time at Portia, Overcooked! oder auch The Escapists steht. Playtronic Games hingegen tat sich mit Team17 zusammen um Yooka-Laylee zu veröffentlichen. Die Entwickler sollten hierbei ihren kreativen Geist zeigen. Spooky Switcheroo wurde dabei von Team17’s Komponist Danny Hey designed. Das zweite Level von Team17 baute Benjamin Ellis, er ist der games label hunter des Teams und der Name des Levels ist Home Sweet Home. Das dritte Level im Bunde stammt von Playtronic’s engagement director Daley Kong und hört auf den Namen Treetop Arcade.

Hey Mario Makers!

Some of our Teamsters have been creating and sharing #SuperMarioMaker2 courses with our chums at @PlaytonicGames and here are some of our favourites so far! Let us know which you like best!#NintendoSwitch pic.twitter.com/CsbXRhaEc3

— Team17 (@Team17Ltd) 12. Juli 2019