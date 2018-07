Sunset Overdrive 2: Nachfolger bei Amazon geleakt

Microsoft und Insomniac Games könnten an Sunset Overdrive 2 für die Xbox One arbeiten, zumindest wurde das Actionspiel nun von Amazon Italien geleakt. Die Entwickler hatten bereits vor einer Weile Interesse an einem Nachfolger bekundet, arbeiten aber aktuell für Sony am Exklusivtitel Marvel’s Spider-Man.

Amazon Italien hält allerdings noch keine Informationen bereit, außer dass das Spiel mit dem (Platzhalter) Release am 31. Dezember 2019 erscheinen soll. Vielleicht wird das Spiel ja bereits auf der gamesom 2018 offiziell angekündigt?

Insomniac reagiert auf Twitter auf den Leak mit der Aussage, Amazon Italien sei nicht vertrauenswürdig. Eine klare Absage ist das allerdings nicht, bleibt abzuwarten, was die Zukunft bringt.