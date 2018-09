In Kürze findet das PlayStation Experience Event statt, auf dem sich viele Fans Neuigkeiten rund um das PlayStation 4 Line-Up erhoffen. Nun scheint der Releasetermin zu dem kommenden God of War-Ableger bereits vorab durchgesickert zu sein. So wurde der von Sony Santa Monica entwickelte Titel im amerikanischen PlayStation Store kurzzeitig auf den 22. März 2018 datiert. Mittlerweile wurde der Eintrag wieder entfernt, sodass es sich hier um einen Fehler oder eine unfreiwillige Enthüllung handeln könnte.

Bisher war nur ein Release von Frühjahr 2018 angepeilt wurden, wir können also gespannt sein, ob Sony den finalen Releasetermin während der von 9. bis 12. Dezember stattfindenden PlayStation Experience bekanntgeben wird.

Zum Zeitvertreib haben wir bis dahin den aktuellen Trailer zum Spiel für euch.

God of War Trailer:

Dieses Video ansehen auf YouTube

Quelle: Gamefront.de