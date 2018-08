Schlechte Neuigkeiten für alle, die sich auf das Wintersport-Spiel Steep für Nintendo Switch gefreut hatten. Wie Ubisoft nun bekannt gibt, wurden die Arbeiten an der Portierung eingestellt, das Spiel wird nicht mehr erscheinen.

Man wolle sich auf neue Inhalte für das Spiel auf anderen Systemen konzentrieren und habe sich deshalb dazu entschieden, die Portierung für Nintendo Switch einzustellen.

Hey @RJISAGAMER! We are wholly dedicated to supporting the live game, and made the decision to stop Steep development on the Nintendo Switch platform to focus on bringing new live content and challenges to Steep players instead. We’ll have more exciting news to share soon.

— Steep (@Steep_Game) 9. August 2018