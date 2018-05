State of Decay 2: Ab sofort für Xbox One im Handel

Heute ist mit State of Decay 2 für Xbox One ein weiterer Survival-Horror-Titel erschienen indem ihr eure eigene Gemeinschaft aufbaut und wahlweise allein oder im Team für bis zu vier Freunde durch die Zombie-Horden metzelt.

Das Spiel kann wahlweise ab sofort mit dem Xbox Game Pass für 9,99 Euro erworben werden, steht mit der State of Decay 2 Standard Version für 29,99 Euro oder mit der State of Decay 2: Ultimate Edition für 49,99 Euro im Handel.

State of Decay 2 ist das ultimative Zombie-Survival-Spiel von Undead Labs, in dem Du selbst entscheidest, wie Du in der offenen, post-apokalyptischen Welt überlebst. Dich erwarten feindlich gesinnte Zombies und wertvolle Ausrüstungsgegenstände, die für das Überleben der Gruppe notwendig sind. Unterschlupf findest Du in Deiner Basis, die Dir Schutz vor den hungrigen Toten bietet. Dort tüftelst Du an Deiner Überlebensstrategie und versuchst, zumindest einen kleinen Teil der noch lebenden Zivilisation zu retten.

Quelle: PM Microsoft