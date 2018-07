Der witzige und abgedrehte Shooter State of Anarchy: Master of Mayhem erscheint am 01. August für Nintendo Switch. Um den Release zu feiern, zeigen die Entwickler einen neuen Trailer zum Actionspiel.

Einst warst du ein ganz normaler Bürger in einer kleinen Stadt… Jetzt steht sie in Flammen! Randalierer stürmen die Häuser, Aliens toben im Himmel! Lauf, so schnell du kannst! Schieß auf alles, das sich bewegt! Nimm den Fuß nicht vom Gaspedal!

Anarchie hat noch nie so viel Spaß gemacht!

Die Features

hochkarätige ‚Run&Gun‘ Action

lustige Doodle Grafiken und mündlich kreierte Sound Effekte

50+ Waffen. Neue Waffen in jeder Ebene!

80+ Feinde und Bosse

3 Autos und 6 Raumschiffe

Talent- und Waffenupgrades

48 Etappen

fantastische Rock Musik

State of Anarchy: Master of Mayhem steht ab 01. August zum eShop-Download bereit und kostet 6,39 € als Einführungsangebot, danach 7,99 €.