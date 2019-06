Während der Nintendo Direct zur E3 2019 wurde nun auch offiziell bestätigt, dass Spyro: Reignited Trilogy im September auch auf der Nintendo Switch erscheinen soll. Nachdem das Spiel bereits im letzten Jahr für PlayStation 4 und Xbox One erschien, dürfen Nintendo-Fans das Abenteuer ab der 3. September 2019 auf ihrer Hybrid-Konsole erleben.

Spyro: Reignited Trilogy beinhaltet die drei ursprünglichen Spyro-Titel Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! sowie Spyro: Year of the Dragon. Die Nintendo Switch-Version wird von dem Entwicklerteam Toys for Bob entwickelt.

Quelle: Nintendo | Activision