Am 21. September erscheint die heiß ersehnte Spyro Reignited Trilogy für PlayStation 4 und Xbox One. Wer erwartet hatte, dass die Remasters der drei Klassiker allesamt auf der Disc zu finden sind, wird enttäuscht sein.

Zum Spielen von Spyro 2: Ripto’s Rage und Spyro: Year of the Dragon wird ein Internet-Download notwendig sein. Lediglich die Neuauflage von Teil 1 ist auf der Disc zu finden. Das geht aus dem offiziellen Boxart auf der Homepage des Spiels hervor. Dieser Download wird automatisch beim Einlegen der Disc vorgenommen, so wie bei einem herkömmlichen Update – eine Code-Eingabe ist nicht notwendig.

Dort heißt es: „Die Spiele 2 und 3 müssen aus dem Internet heruntergeladen werden.“