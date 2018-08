Twitch-Streamer und Tottenham Hotspurs-Stars spielen zusammen Fortnite

Der Twitch-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins hat es mal wieder geschafft und spielt mit dem einen oder anderen prominenten Gesicht ein wenig Fortnite. Es ist gar nicht so lange her, da hat der Entertainer mit den bunten Haaren sich mit dem US-Rapper Drake aufs Schlachtfeld getraut, wodurch seine Zuschauerzahl ordentlich in die Höhe geschossen ist. Jetzt hat er sich Dele Alli, Harry Kane und Kieran Trippier von dem Fußballclub Tottenham Hotspurs ins Boot geholt. Während sich Ninja auf seine Fähigkeiten am PC verlässt, greifen die Fußballer zum Controller und scheinen nicht nur auf dem Fußballplatz eine gute Figur zu machen.

Funfact: Offensivspieler Dele Alli zelebriert sein Tor im Spiel gegen den FC Watford mit einem der zahlreichen Emotes aus dem Shooter.

