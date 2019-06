Spiele Neuerscheinungen im Juli für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One

Sommerloch?

Nicht mit uns! Auch wenn das schöne Wetter uns während der warmen Jahreszeit nach draußen lockt, buhlen die Hersteller und Publisher auch im Juli mit einigen tollen Titeln um unsere Aufmerksamkeit. Es folgt eine Übersicht und unsere Highlights.

Die Highlights im Juli

Fire Emblem: Three Houses – Nintendo Switch | Strategie-Rollenspiel | 26.07.2019

Die Taktikserie Fire Emblem wird auf der Nintendo Switch fortgesetzt. In Three Houses wählt ihr zwischen drei verschiedenen Häusern aus, trainiert eure eigenen Studenten und bestreitet rundenbasierte Schlachten. Es wird möglich sein, die unterschiedlichsten Beziehungen aufzubauen. Typisch für die Reihe: Stirbt einer eurer Kämpfer, war es das permanent für ihn. Trotzdem soll Fire Emblem: Three Houses einsteigerfreundlich werden. Wir sind gespannt!

Wolfenstein: Younglood – PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch | Ego-Shooter | 26.07.2019

Die old-schoolige Shooter Reihe bekommt ebenfalls im Juli einen neuen Ableger spendiert. In Wolfenstein Youngblood schlüpft ihr in die Rolle einer der Töchter von B.J. Blazkowicz, während die andere entweder von einem menschlichen Mitstreiter oder der K.I. gesteuert wird. Die Koop-Ballerei soll diesmal umfangreicher, die Areale offener und die Action weiterhin over the top sein.

Attack on Titan 2: Final Battle – PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch | Action-Adventure | 05.07.2019

Anime Fans kommen dagegen in A.O.T. 2: Final Battle auf ihre Kosten. Es sollen sämtliche Inhalte der dritten Staffel implementiert werden, wie neue Handlungsstränge, Ausrüstung, Spielmodi, Charaktere und und und…Final Battle soll für Besitzer von A.O.T. 2 als Upgrade verfügbar sein, bekommt aber auch einen vollständigen Release für Neueinsteiger.

Dragon Quest Builders 2 – Nintendo Switch, Playstation 4 | Sandbox/Rollenspiel | 12.07.2019

Der spaßige Mix aus Action-Rollenspiel in einer Klötzchen Welt geht in die zweite Runde. Zahlreiche Verbesserungen, erweitertes Crafting und natürlich die Rettung der Welt sollen euch bei Laune halten. Zusätzlich wird es in Dragon Quest Builders 2 auch einen Mehrspieler Modus geben, welcher euch das Abenteuer mit bis zu drei weiteren Mitspielern bestreiten lässt.

Nintendo Switch

Redneck Skeet Shooting – 01.07.2019

Red Faction: Guerrilla – Re-Mars-tered – 02.07.2019

Dream Daddy – 02.07.2019

Bus Fix 2019 – 03-07.2019

Ovivo – 03.07.2019

Clannad – 04.07.2019

Pure Mahjong – 04.07.2019

Stranger Things 3: The Game – 04.07.2019

A.O.T. 2: Final Battle – 05.07.2019

Siralim 3 – 05.07.2019

Senran Kagura: Peach Ball – 09.07.2019

Umihara Kawase Fresh! – 09.07.2019

Doodle God: Crime City – 11.07.2019

Nelly Cootalot: The Fowl Fleet – 11.07.2019

Professor Lupo and his Horrible Pets – 11.07.2019

Skulls of the Shogun: Bone-A-Fide Edition – 11.07.2019

Blazing Chrome – 11.07.2019

Wayout – 11.07.2019

The Messenger: Picnic Panic – 11.07.2019

Dragon Quest Builders 2 – 12.07.2019

God Eater 3 – 12.07.2019

Redeemer: Enhanced Edition – 12.07.2019

Streets of Rogue – 12.07.2019

Distrust – 16.07.2019

Lost Orbit : Terminal Velocity – 16.07.2019

Let’s Go Nuts – 17.07.2019

Etherborn – 18.07.2019

Hyperlight Ultimate – 18.07.2019

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order – 19.07.2019

Astro Bears – 19.07.2019

Automachef – 23.07.2019

Pawarumi – 24.07.2019

Neo Aztec Shooter – 24.07.2019

Raiden V: Director’s Cut – 25.07.2019

Songbird Symphony – 25.07.2019

Mighty Switch Force! Collection – 25.07.2019

Fire Emblem: Three Houses – 26.07.2019

Wolfenstein: Youngblood – 26.07.2019

Mutant Year Zero: Road to Eden – 30.07.2019

The Ninja Warriors Once Again – 31.07.2019

PlayStation 4

Final Fantasy XIV: Shadowbringers – 02.07.2019

Stranger Things 3: The Game – 04.07.2019

Sea of Solitude – 05.07.2019

A.O.T. 2: Final Battle – 05.07.2019

The Messenger: Picnic Panic – 11.07.2019

Dragon Quest Builders 2 – 12.07.2019

Redeemer: Enhanced Edition – 12.07.2019

Etherborn – 18.07.2019

Lost Ember – 19.07.2019

Songbird Symphony – 25.07.2019

Mighty Switch Force! Collection – 25.07.2019

Wolfenstein: Youngblood – 26.07.2019

The Ninja Warriors Once Again – 31.07.2019

Xbox One

Ovivo – 03.07.2019

Illusion of L´Phalcia – 03.07.2019

Stranger Things 3: The Game – 04.07.2019

They are Billions – 05.07.2019

A.O.T. 2: Final Battle – 05.07.2019

Sea of Solitude – 05.07.2019

Doughlings: Invasion – 10.07.2019

Streets of Rogue – 12.07.2019

Redeemer: Enhanced Edition – 12.07.2019

Lost Orbit: Terminal Velocity – 16.07.2019

Etherborn – 18.07.2019

Lost Ember – 19.07.2019

Pawarumi – 24.07.2019

Neo Aztec Shooter – 24.07.2019

Mighty Switch Force! Collection – 25.07.2019

Wolfenstein: Youngblood – 26.07.2019

Madden NFL – 30.07.2019