Die Remaster-Trilogie Spyro Reignited Trilogy wird am 21. September 2018 auch in einer Special Edition erscheinen. Diese wurde von EB Games Australien angekündigt, soll allerdings auch in Europa, unter anderem bei Gamestop, erhältlich sein.

Die Sonderauflage enthält folgende Inhalte:

Spiel Spyro Reignited Trilogy

Steelbook

Steelbook Schlüsselanhänger

3 Sammelkarten

Just announced: Hide your sheep, it’s the Spyro: Reignited Trilogy Special Edition! Preorder now, the original roast master is back on 21 September: https://t.co/dggCRbpO5c pic.twitter.com/YloOTa8LIK — EB Games Australia (@EBGamesAus) 28. Juni 2018

Die Spyro Reignited Trilogy enthält grafisch überarbeitete Neuauflagen der PSOne-Klassiker „Spyro the Dragon“, „Spyro 2: Ripto’s Rage“ und „Spyro: Year of the Dragon„. Die grafischen Verbesserungen seht ihr im folgenden Video: