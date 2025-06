Ein lauer Sommerabend – eine Handvoll Freunde und eine witzige Karaokesause. Das klingt nach einem guten Plan und könnte bald Wirklichkeit werden. Gemeinsam mit Plaion und Voller verlosen wir gleich vier Exemplare von Let’s Sing 2025 in unserer Sommergewinnspiel-Aktion, die eure nächste Gamerparty zum kochen bringen werden. Habt ihr Lust auf das Spiel, dann geht es hier zum Gewinnspiel.

Die Preise der Woche:

zweimal je eine Version von Let’s Sing 2025 ohne Mikrofon für PS5 oder Xbox One Series S/X

zweimal je eine Version von Let’s Sing 2025 mit Mikrofon für PS5 oder Xbox One Series S/X

Details zu Let’s Sing 2025

Let’s Sing 2025 ist das ultimative Karaoke-Erlebnis direkt in deinem Wohnzimmer! Dank beliebten Hits von Helene Fischer, Justin Bieber, Billie Eilish oder auch Falco wird dein Wohnzimmer zur großen Bühne. Trällere mit Familie und Freunden die aktuellsten Hits oder stöbere in der großzügigen Auswahl allzeit beliebter Klassiker. Tritt deine Reise zum Ruhm im brandneuen Career-Modus an oder schließe dich den VIPs an und hol dir Zugang zu noch mehr Liedern. Tritt zu Hause oder online mit Sängern weltweit auf!

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, möchten wir von euch wissen was euer ganz persönlicher Karaoke-Hit ist und warum. Teilt es uns gern via E-Mail und dem Betreff „Sommerparty mit Let’s Sing 2025“ an die E-Mail Chris“at“gamezgeneration.de mit und schon seid ihr im Gewinntopf um den Preis. Teilnahmeschluss ist der 01. Juli 2025 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Voxler sowie Plaion

Teilnahmeschluss ist der 01. Juli 2025

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Plaion für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles