The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist dank der Nintendo Switch 2 wieder in vollem Munde. Dank des Nintendo Switch 2 – Updates könnt ihr das Abenteuer in Hyrule noch imposanter und flüssiger als jemals zuvor erleben. Zusätzlich erwarten euch weitere Features wie neue App-Funktionen und mehr. Passend zum Spielerlebnis gehören aber auch die amiibo rund um die The Legend of Zelda-Reihe, die innerhalb des Spiels zusätzliche Boni liefern. In dem aktuellen Gewinnspiel könnt ihr eines von zwei Paketen rund um die beliebten amiibo-Figuren gewinnen.

Die Preise der Aktion:

ein Paket bestehnd aus einem Link und einem Zelda- sowie dem Wächter amiibo sowie einem weißen T-Shirt zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

ein Paket bestehend aus einem Link amiibo (Ocarina of Time) sowie dem Recken-amiibo-Set und einem schwarzen T-Shirt zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

amiibo-Figuren sind seit vielen Jahren aus der Welt von Nintendo nicht mehr wegzudenken. Egal ob des coolen Looks als Sammelgegenstand oder aber als Gimmick, um neue Features ins Spielen freizuschalten – amiibo-Figuren erfreuen sich bei Fans immer noch großer Beliebtheit. Wir würden daher sehr gern von euch wissen, was euch an den kleinen NFC-Figuren begeistert. Teilt uns eure Wahl via Mail an Chris“at“gamezgeneration.de mit. Nutzt hierfür den Betreff: Nintendo Switch Highlight“. Zeit für eure Teilnahme habt ihr zum 21. Juli 2025 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist der 21. Juli 2025 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles