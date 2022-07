Die heißen Sommertage sind da und was wäre da nicht besser als mit der geliebten Nintendo Switch am Pool oder Badesee zu entspannen und dabei spannende Rennduelle in Mario Kart 8 Deluxe zu bestreiten? In unserem diesjährigen Sommergewinnspiel zum 12. Geburtstag von GamezGeneration haben wir drei tolle Pakete von Nintendo erhalten, die wir in dieser Aktion verlosen. Im Zentrum steht dabei auch die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Mit dieser habt ihr nicht nur die Möglichkeit Mario Kart 8 Deluxe online zu spielen, sondern auch viele andere geniale Nintendo Switch-Titel kooperativ beziehungsweise gegen Mitspieler rund um den Globus zu bestreiten. Gleichzeitig bietet euch die Mitgliedschaft viele weitere tolle Vorteile wie eine Cloud-Speicherfunktion für eure Spiele, tolle NES- und SNES-Klassiker zum spielen und weitere tolle exklusive Angebote für Mitglieder. Klingt spannend? Dann versucht euer Glück bei dem aktuellen Gewinnspiel!

Die Preise der Aktion:

Hauptgewinn: Mario Kart 8 Deluxe plus eine Super Mario Spardose, einen Mario Kart HotWheels Charakter sowie eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft für 12 Monate, um Mario Kart 8 Deluxe Online mit anderen SpielerInnen zu spielen

zweiter und dritter Preis: jeweils eine Super Mario Spardose, einen Mario Kart HotWheels Charakter sowie eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft für 12 Monate, um viele tolle Nintendo Switch-Titel mit anderen SpielerInnen zu spielen

So macht ihr beim Gewinnspiel mit

Wir möchten von euch wissen, welche Funktion von dem Nintendo Switch Online-Modus euch am meisten reizt. Teilt uns eure Wahl mit einer kleinen Begründung mit und schon landet ihr im Gewinntopf um eines der drei Gewinnpakete.

Sendet eure Mail an Chris“at“gamezgeneration.de und nutzt den Betreff „Nintendo Sommer Gewinnspiel“. Zeit für eure Teilnahme besteht bis zum 27. Juli 2022 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 27. Juli 2022 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles