Die Sommerferien neigen sich nun auch in den letzten Bundesländern dem Ende entgegen. Somit biegt auch unser großes Sommergewinnspiel auf die Zielgerade ein. Gemeinsam mit Ubisoft Deutschland verlosen wir in der letzten Woche tolle Preise rund um Trials Rising und StarLink: Battle for Atlas.

Während ihr in Trials Rising eure Fertigkeiten auf zwei Rädern in waghalsigen und zugleich auch halsbrecherischen Strecken unter Beweis stellen müsst. In StarLink: Battle for Atlas erwartet euch in hingegen ein geniales Weltraum-Abenteuer im Atlas-System, welches dank des Toys-to-Life Konzeptes stundenlangen Spielspaß bietet.

Die Preise in dieser Woche:

1. Preis: StarLink Gaming-Paket bestehen aus einem StarLink: Battle for Atlas Starter Paket für die PS4, einem Starship Pack, zwei Pilot Packs sowie einem Display Stand.

2. Preis: StarLink Paket bestehend aus einem Weapon Pack, zwei Pilot Packs, einem Starship Pack sowie einem Display Stand.

3. Preis: Ein Trials Rising Paket bestehend aus Trials Rising für die Xbox One in der Gold Edition mit einem Trials Rising Erste-Hilfe-Set sowie einem Bügelbild zum Spiel

Teilnahmebedingungen:

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, möchten wir von euch wissen welches Ubisoft-Spiel in den kommenden Monaten euer am sehnlichst erwartetes Spiel ist und warum. Teilt uns euren Favoriten mit einer kurzen Begründung via E-Mail mit und schon seid ihr im Gewinntopf um das Spiel.

Wenn ihr eure Wahl getroffen habt, sendet eine E-Mail mit eurem Favoriten an Chris“at“gamezgeneration.de und nutzt bitte den Betreff „Ubisoft Sommer-Gewinnspiel“. Teilnahmeschluss für die Aktion ist Mittwoch der 04. September 2019.

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 14. Lebensjahr erreicht hat und einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt

die Teilnahme erfolgt wie immer ohne Gewähr

pro Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich

keine Barauszahlung der Gewinne möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Ubisoft Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO: Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Ubisoft Deutschland für die Gewinnspielkooperation