Während fast täglich neue Temperaturrekorde deutschlandweit purzeln, wollen wir euch mit unseren Partnern in den kommenden Wochen noch einmal mächtig einheizen. Auch in diesem Jahr starten wir unser beliebtes Sommergewinnspiel im Zuge der warmen Sommerwochen. Den Anfang macht dabei unsere Gewinnwoche in Zusammenarbeit mit Ubisoft Deutschland. Die französische Spieleschmiede hat uns einige tolle Preispakete für euch bereitgestellt, die wir unter die Community bringen dürfen.

Die Gewinne in dieser Woche:

Preispaket: Assassins Creed Origins für PlayStation 4 mitsamt eines Tshirts zum Spiel und einem Mario + Rabbids: Kingdom Battle Pin Preispaket: Einmal FarCry 5 für den PC (Gewinner muss Volljährig sein!) mitsamt eines Rucksacks zum Spiel sowie einem Mario + Rabbids: Kingdom Battle Pin Preispaket: Eine The Crew 2 Cap mitsamt eines Assassins Creed Origins Tshirt und einem Mario + Rabbids: Kingdom Battle Pin Preispaket: Ein Nintendo Switch Lanyard sowie ein Mario + Rabbids: Kingdom Battle Pin

Gewinnspielteilnahme:

Ihr möchtet an der Gewinnaktion teilnehmen? Dann verratet uns doch bitte auf welches kommende Ubisoft-Spiel ihr euch in den kommenden Monaten am meisten freut und warum. Bitte begründet eure Wahl mit 2-3 Sätzen und sendet eure Teilnahme via Email und dem Betreff „Sommergewinnspiel 2018 mit Ubisoft“ an Chris“at“gamezgeneration.de, um im Gewinnspieltopf zu landen.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 18. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teulnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Ubisoft Deutschland

Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist Dienstag, der 7. August 2018 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Ubisoft Deutschland für die freundliche Kooperation im Zuge des Gewinnspieles