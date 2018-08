Sommergewinnspiel 2018 mit Nintendo Deutschland und Go Vacation

Nachdem wir bereits in der vergangenen Woche unser Sommergewinnspiel mit Ubisoft eröffnet haben, folgt in dieser Woche direkt die nächste Runde mit freundlicher Unterstützung von Nintendo Deutschland. Passend zum kürzlichen Relase des Partyspiel des Sommers Go Vacation (unser Testbericht) für die Nintendo Switch, verlosen wir drei Exemplare des Spiels unter allen Teilnehmern der aktuellen Aktion.

Das sind die drei Gewinne in dieser Woche: Go Vacation

dreimal je ein Exemplar des Nintendo Switch-Spiels Go Vacation

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Wir wollen euch mit eurer Nintendo Switch in Aktion sehen! Sendet uns ein sommerliches / sportliches Bild, wie ihr den Sommer mit eurer Nintendo Switch verbringt. Entspannt ihr im Freibad oder zockt ihr Ferienflieger auf dem Weg in die Sonne? Euren Ideen sind quasi keine Grenzen gesetzt. Alternativ könnt ihr auch an dem Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr das Spiel für die Nintendo Wii besitzt und ein passendes Bild mit dem Spiel anfertigt. Sendet uns eure Teilnahme mit dem Betreff: „Sommergewinnspiel 2018 mit Nintendo“ bis einschließlich 20. August 2018 an Chris“at“gamezgeneration.de und schon seid ihr im Topf um einen der Gewinne dabei. Beachtet bitte, dass wir die eingesandten Bilder im Gewinnfall auch auf unserem Portal veröffentlichen werden.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 16. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teulnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Montag, der 20. August 2018 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die freundliche Kooperation im Zuge des Gewinnspieles