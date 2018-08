Die dritte Gewinnspielwoche im Zuge unseres Sommergewinnspieles startet mit HeadUp Games, die uns einmal das Nintendo Switch-Abenteuer Yonder: The Cloud Catcher Chronicles bereitgestellt haben. Bereits in unserem Testbericht konnte das knuffige Inselabenteuer durchaus überzeugen. Nun kann sich bald einer von euch über die Retailversion des Spiels freuen.

Der Preis in dieser Woche:

1x das Nintendo Switch Spiel Yonder: The Cloud Catcher Chronicles

So nehmt ihr an der Aktion teil:

Um an dem aktuellen Gewinnspiel teilnehmen zu können, möchten wir diesmal von euch wissen, welcher Aspekt von dem Open World Abenteuer Yonder euch am meisten interessiert und zum Spielen des Switch-Titels animieren würde. Teilt uns diesen Aspekt mit einer kurzen Begründung via E-Mail und dem Betreff: „Sommergewinnspiel 2018 mit HeadUp Games“ an Chris“at“gamezgeneration.de mit und schon landet ihr im Gewinntopf um das Spiel. Zeit dafür habt ihr bis einschließlich Montag, den 27. August 2018 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 16. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teulnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und HeadUp Games

Teilnahmeschluss ist Montag, der 27. August 2018 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an HeadUp Games für die freundliche Kooperation im Zuge des Gewinnspieles