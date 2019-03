So könnte die Nintendo Switch im N64 oder GameCube Stil aussehen

Dank der JoyCon ist es möglich die Nintendo Switch in zahlreichen Möglichkeiten den eigenen Vorlieben anzupassen. Erst vor kurzem brachte Nintendo beispielsweise zum Start von Pokémon Let’s Go besondere JoyCon in einer einzigartigen Farbgebung im dazugehörigen Bundle heraus. Trotzdem reicht das vielen Spielern nicht, sodass sie sich selber dran machen, eigene Designs zu entwerfen. Auch ist es verwunderlich, dass Nintendo selbst noch keine Varianten veröffentlicht oder angekündigt hat, welche sich auf ältere Konsolen beziehen.

So könnte die Nintendo Switch im GameCube oder N64-Design aussehen würde

Der Designer Matthew Thompson hat einige Konzepte veröffentlicht, wie die Nintendo Switch aussehen würde, wenn man sie dem GameCube oder N64 nachempfindet:

Quelle