Shenmue I & II Infos: Neue Details zur Neuauflage

Sega hat neue Shenmue I & II Infos veröffentlicht, die die Neuauflage für PlayStation 4 und Xbox One betreffen. Die Sammlung der beiden legendären Dreamcast-Klassiker wird am 21. August 2018 erscheinen.

Als Basis für die Neuauflage dient der Quellcode der Xbox-Version, da diese ein paar neue Features gegenüber dem Original bot. Dazu zählen unter anderem ein Snapshots System, neue Filter, Texture Mip-Maps und ein verbessertes Anti-Aliasing. Doch man verlässt sich nicht ausschließlich auf die Vorlage, sondern hält noch ein paar weitere Neuerungen bereit.

So wird Shenmue I & II unter anderem eine neue Benutzeroberfläche bieten und das Speichern wird jederzeit möglich sein. Neue Post Processing Effekte sorgen für eine verbesserte Grafik und die Spiele bieten euch die Wahl zwischen japanischer oder englischer Sprachausgabe.

Außerdem ist es möglich, Spielstände von Shenmue I in Shenmue II zu übernehmen. Die Spiele laufen in 30 fps und werden in 16:9 dargestellt, lediglich die Zwischensequenzen liegen in 4:3 vor. Alle Arcade-Spiele der Originale sind vorhanden und können ausgiebig gespielt werden (Hang-On, Space Harrier, Afterburner, Outrun, Darts7, Excite QTE 2, etc.)