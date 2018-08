Shenmue 3 – Veröffentlichungstermin auf der Gamescom enthüllt

Die Gamescom 2018 erfreute Spieler weltweit bereits während der Eröffnungszeremonie mit dem einen oder anderen Leckerbissen. Hierzu zählt auch der Veröffentlichungstermin von Shenmue 3. Der Martial-Arts Fan-Favourite aus dem Hause Deep Silver erscheint demnach am 27. August auf PC, Playstation 4 und Xbox One.

Crowd Funding Erfolg Shenmue 3

Das Wort Fan Favourite ist hier weniger eine leere Worthülse als ein in Zahlen belegbarer Fakt. Denn immerhin über 7 Millionen Dollar sind via Crowdfunding, also direkt über die Community, gesammelt worden um Shenmue 3 realisieren zu können.

Eingebettet seht ihr außerdem einen neuen Trailer, mit dem Titel „Die Prophezeiung“, welcher anlässlich der Gamescom 2018 veröffentlicht wurde. Vielleicht schafft das Spiel ja auch noch einen Gamescom Award als Fanliebling abzustauben?