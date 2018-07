Shadow of the Tomb Raider: Neues Video & Lösungsbuch vorgestellt

Square Enix zeigt einen neuen Trailer zu Shadow of the Tomb Raider und stellt das Collector’s Edition Lösungsbuch zum Spiel vor. Das neue Video rückt die atemberaubende Spielwelt vom Finale der Ursprungs-Trilogie in den Mittelpunkt.

Zu sehen im neuen Trailer sind die abwechslungsreichen Umgebungen, die euch im Spiel erwarten werden, wenn es am 14. September 2018 erscheint.

Shadow of the Tomb Raider Collector’s Edition Lösungsbuch vorgestellt

Doch damit nicht genug. Shadow of the Tomb Raider wird nicht nur selbst in vielen Editionen erscheinen, sondern auch das dazugehörige Lösungsbuch, welches pünktlich zum Release erscheinen wird.

Das Buch liefert die ausführliche Komplettlösung und weist den Weg von Anfang bis Ende. Dazu kommen exklusive, angepasste Karten mit wichtigen Standorten, unverzichtbaren Items und versteckten Geheimnissen. Mit den Ingame-Ressourcen, die dieses Pack beinhaltet (insgesamt 8 Gold und 4 Jade), erhalten die Leser die Wahl aus Munition oder Heilungsitems, die Lara während ihrer Reise helfen.

Das Buch enthält außerdem Interviews und liefert Einblicke hinter die Kulissen: Der Leser erfährt interessante Details von den Köpfen hinter Shadow of the Tomb Raider und stöbert in handgezeichneten Skizzen der Puzzle Designer.

Zudem gibt es einen Fan-Art-Bereich mit Beiträgen talentierter Tomb Raider Fans, während das Vorwort von Gameplay Director Daniel Drapeau stammt. Das Premium Hardcover-Buch enthält als Extra noch die Unterschriften des ganzen Entwicklungsteams.

Kosten wird das Buch „Shadow of the Tomb Raider (Lösungsbuch Collector’s Edition)“ 29,99 Euro und kann ab sofort bei Amazon vorbestellt werden.