Shadow of the Tomb Raider: Goldstatus & neues Hub-Level vorgestellt

Lara Crofts neues Abenteuer Shadow of the Tomb Raider hat den Goldstatus erreicht! Damit steht einer pünktlichen Veröffentlichung am 14. September 2018 nichts mehr im Wege, das teilen die Entwickler von Eidos Montreal auf Twitter mit.

Shadow of the Tomb Raider Hub-Level Patiti vorgestellt

In einem knapp neun-minütigen Gameplay-Video hat Square Enix das Hub-Level Patiti von Shadow of the Tomb Raider vorgestellt. Die Stadt Patiti soll der größte Spiele-Hub sein, der jemals in einem Tomb Raider-Spiel zu sehen war.

In der Stadt könnt ihr mit anderen Menschen interagieren (optional sogar mit der Sprache der Bewohner). Diese informieren euch möglicherweise über neue Nebenmissionen. Außerdem dürft ihr dort Herausforderungen angehen, die Geschichte vertiefen, Handel treiben oder euch an die optionalen Herausforderungsgräber wagen, welche noch gefährlicher und spannender sein sollen, als jemals zuvor.

Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.