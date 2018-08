Bis Lara Croft in ihr finales Abenteuer der Ursprungs-Trilogie aufbricht, dauert es nicht mehr lange. Um euch auf das bevorstehende Shadow of the Tomb Raider vorzubereiten, zeigen die Kollegen von IGN die ersten 15 Minuten aus dem Spiel in einem neuen Video und das sogar in 4K!

Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September pünktlich für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.