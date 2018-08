Shadow of the Colossus-Entwickler Bluepoint arbeitet an weiterem Remake

Morgen erscheint endlich das Shadow of the Colossus Remake für die PlayStation 4. Bluepoint Games, das Studio hinter dem Remake arbeitet offenbar bereits an einem weiteren Remake von einem Klassiker. Das geht aus einer Stellenanzeige des Teams für einen Senior Graphics Programmer hervor.

Um welches Spiel es sich dabei handelt, ist allerdings unklar. In der Vergangenheit brachte uns Bluepoint unter anderem die Uncharted-Collection und die Metal Gear Solid HD Collection.