Der Hype um die Mini-Konsolen scheint nicht abreißen zu wollen. SEGA hat die Entwicklung eines SEGA Mega Drive Mini bestätigt, welches am 19. September 2019 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro in Europa erscheinen soll.

Die Konsole ist Plug-in-and-play-bereit, wird mit zwei Controllern ausgeliefert und soll 40 vorinstallierte Spiele bieten. Einige sind bereits bekannt, wie ihr folgender Auflistung entnehmen könnt:

· Ecco the Dolphin

· Sonic the Hedgehog

· Castlevania: Bloodlines

· Space Harrier 2

· Shining Force

· Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

· ToeJam & Earl

· Comix Zone

· Altered Beast

· Gunstar Heroes

Mit weiteren Details hält sich SEGA aktuell noch zurück. Sodass wir uns über weitere Ankündigungen in den nächsten Wochen freuen dürfen.

Quelle: PM SEGA